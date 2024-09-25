鈊象 進擊英國線上博弈

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
鈊象法說會重點 圖／經濟日報提供
鈊象法說會重點 圖／經濟日報提供

遊戲股王鈊象（3293）昨（25）日召開法說會，董事長李柯柱指出，目前正在積極申請英國線上博弈執照，預估明年有望到手，藉此擴大歐洲市場布局，添增營運新動能。在其他海外市場穩健成長下，今年「仍會是豐收的一年」，整體業績將遠優於去年。

鈊象近期已陸續獲得瑞典與希臘線上博弈執照，若英國相關執照也到手，將助力歐洲整體市場布局更完備。李柯柱指出，英國是歐洲最大線上博弈市場，若有機會切入，對公司未來成長有很大幫助。

根據英國政府統計，2009年時，英國線上博弈市場利潤約8.17億英鎊（約新台幣348.3億元），2022年大幅成長至64億英鎊（約新台幣2,728.47億元），市場商機龐大。

李柯柱指出，鈊象很早之前就在申請英國線上博弈執照，但由於英國已脫離歐盟，程序上會花費較多時間，若能在明年順利取得當地線上博弈執照，有機會成為公司未來幾年最大的成長動能。

鈊象前八月合併營收118.68億元，為同期最佳，年增29.3%；其中，8月合併營收16.02億元，月增5.7%，年增30.4%，首次突破16億元大關，再寫新猷。

回顧今年前八月表現，李柯柱表示，鈊象營收持續成長，主因東南亞市場成長動能強勁，加上歐洲、美國、台灣、日本等市場也穩健向上，帶動整體營收表現屢創佳績，樂觀看待全年營收與獲利。

博弈 英國 鈊象

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