三集瑞衝刺AI應用 10月下旬掛牌上市

電感元件廠三集瑞-KY（6862）預計10月下旬上市，昨（25）日舉行上市前媒體茶敘，董事長林伙利表示，旗下電感產品在顯卡應用長期與全球GPU巨擘合作，估今年底前AI應用占比可升至20%，2025年有望超過25%。

三集瑞深耕電感元件領域30餘年，是國內具領先地位電感元件供應商，主要客戶涵蓋全球PC市場主要品牌商及代工廠，電感銷售主要應用於顯卡、筆電、主機板、伺服器領域。

在新產品推進上，三集瑞的TLVR模壓電感已進入規劃設計階段，近期導入量試及測試驗證，逐步小量出貨，未來應用面包括AI伺服器、AI PC、AI顯示卡、車用電子等，同時也開發自動駕駛輔助系統（ADAS）高密度扁線電感，並切入中國大陸電動車廠充電樁產品。

林伙利說，隨著AI伺服器功耗大幅增加，電感產品用量及單價較一般伺服器提升，該公司AI產品包含GPU、加速卡等，營收比重已經從2021年與2022年約1%至2%，2023年增至5%，今年上半年達15%，年底上看兩成。