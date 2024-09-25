富禾生醫26日登錄興櫃 參考價41元
生技類股再添新兵，專注於免疫系統相關服務與研發的富禾生醫明天登錄興櫃，興櫃參考價格為41元。總經理李建謀說，公司打造精準診斷及再生醫療2大事業體，營收以精準診斷為大宗，客戶以醫療院所為主，目前手上有幾個案子洽談中，今年營收拚持平。
富禾生醫今天舉辦興櫃前業績發表會。李建謀說，富禾生醫透過深入研究免疫系統，發展出以蛋白質為本的精準免疫功能分析平台，發掘病患個體化差異後，提供病患治療計畫。富禾生醫也透過免疫學研究基礎，結合多家醫學中心的臨床資源。
富禾生醫今年上半年營收為新台幣768萬元，去年同期為1495萬元，年減48.6%；上半年稅後虧損為2369萬元，和去年同期虧損1643萬元相比，虧損擴大。李建謀表示，今年上半年因支出增加，不過目前手上有幾個案子洽談中，希望今年營收力拚持平。
富禾生醫股東結構，李建謀說，他與公司董事長趙毅的家族和朋友占比逾7成，國發基金占3%。
精準診斷事業體方面，富禾生醫發展出免疫功能分析及循環腫瘤細胞分析2大平台，建立免疫系統特徵資料庫，可應用於個人疾病風險評估，提供病患用藥參考，更導入AI，以大數據判讀，用於自體免疫疾病診斷，客戶主要是通路診所。
另外，富禾生醫也布局再生醫療研發，開發多種細胞相關技術平台，包括一站式腫瘤專一性T細胞培養平台、抗體結合細胞技術以及外泌體等。除了進行相關臨床試驗之外，也針對不同臨床需求，進行再生醫療產品客製化生產，並衍生多項自有細胞治療的研發項目，有望在再生醫療雙法確立後搶占市場先機。
展望未來，趙毅表示，免疫學研究的臨床經驗，為富禾生醫關鍵競爭力，其中精準診斷技術平台已進行全球智財布局，並取得多國專利核准，搭配自主開發的多元化再生醫療產品，希望能填補未滿足的醫療需求。
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