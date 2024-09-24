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科嶠8月每股虧0.19元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

設備廠科嶠（4542）因股價近期多次達公布注意交易資訊標準，昨（24）日應主管機關要求，公布自結8月稅後淨損600萬元，每股淨損0.19元；累計7、8月稅後淨損1,100萬元，每股淨損0.33元。

科嶠今年8月6日股價在56.5元的低點，其後震盪走高到8月27日的87.3元，波段漲幅達54%。9月10日股價回檔到73.6元的相對低點後，開始帶量震盪走高衝上9月23日的105元新高點，成交量逾1.3萬張，波段漲幅達42.7%。昨天股價回檔下跌4元，成交量3,062張，收101元。

科嶠主要提供PCB、觸控式面板、保護玻璃等廠商乾燥解決方案，並開發太陽能及綠建築玻璃製程相關的乾製程設備。近年透過與家登策略合作，將核心技術轉型到半導體，開始布局高階封裝所用的精密載板領域，除切入國內IC載板大廠供應鏈外，也獲得美、韓客戶高度詢問。

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