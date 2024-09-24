達明今年營收看增三成

廣達集團旗下小金雞達明（4585）昨（24）日舉行興櫃前法說會，在機器人商機噴發帶動下，公司看好第4季表現將優於第3季，下半年業績將較上半年成長，全年營收目標看增三成，明年營運持續走揚。

達明是廣達集團機器人重點布局，將於明（26）日登錄興櫃，揮軍資本市場。達明興櫃認購價格為每股120元，由元大證券擔任主辦券商。

達明成立於2015年，目前機械手臂年產能約達3,000多台，生產據點主要在台灣，不僅銷售自研協作型機器人手臂，也積極開發AI軟體，並提供智慧工廠系統整合解決方案。

達明小檔案

達明協作型機器人手臂內建AI與智慧視覺技術，能有效縮短客戶導入自動化解決方案時間、節省成本和人力，也能大幅降低整體自動化建置費用，提升生產效率。

達明大股東頗有來頭，廣達集團透過旗下廣明轉投資達明，持股79.95%；2021年時，日本自動化大廠歐姆龍也策略投資達明，進一步加強雙方合作，歐姆龍持有達明11.11%股權，其他股票主要為廣明及達明員工持有。

達明2023年營收12.6億元，稅後純益1,100萬元，每股純益為0.12元；2024上半年營收7.66億元，稅後純益4,800萬元，每股純益0.5元。即便今年7、8月營收下滑，單月降至1億元以下，達明前八月營收仍衝上9.56億元，年增17.4%，為歷史新高紀錄。

達明看好，9月業績將重回成長軌道，第4季表現將優於第3季，預計下半年業績將較上半年成長，全年營收目標看增三成。隨著全球景氣回溫，預計2025年營運將優於今年。

展望後市，達明董事長何世池指出，基於AI及視覺技術的領先，達明將朝持續開發大型經銷商及終端客戶，推廣可快速複製的應用，以利中小企業導入，如焊接、SMT、檢測、AMR等。

此外，達明也希望切入製藥、醫療衛生、物流等領域，以及人形機器人產品技術的開發。

達明強調，致力於開發具備「腦、眼、手」的智慧機器人，並持續專注於AI、視覺技術及機器人三大關鍵領域，深耕協作型機器人手臂產品。