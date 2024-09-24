世界先進現增每股88元發行 擬籌176億元投資子公司

世界先進辦理2億股現金增資，預計每股88元發行，約籌措新台幣176億元，將用於轉投資海外子公司VSMC。

世界先進這次現金增資將發行2億股，今天確定每股88元發行，估計籌措176億元；其中，3000萬股將由員工認購，1.5億股由原股東按照認股基準日股東名簿記載的持股比例認購，2000萬股對外公開承銷。

世界先進表示，現金增資認股基準日為10月7日，最後過戶日10月2日，原股東及員工股款繳納期間為10月14日至10月18日。

世界先進籌得資金將用於投資VSMC，以支應其於新加坡興建12吋晶圓廠所需部分資金支出。VSMC是由世界先進與恩智浦（NXP）合資成立，分別持有60%及40%股權，晶圓廠將由世界先進負責營運。