磐儀旗下 磐旭智能拚二年後IPO

工業電腦廠磐儀（3594）日前宣布將增持子公司磐旭智能股權，對此，磐儀昨（24）日表示，在買回中國大陸康佳集團全部持股後，看好磐旭智能受惠工控通訊、機器視覺應用，預計今年出貨將增溫，帶動磐儀營收及獲利，且磐旭智能之後將成為台灣公司，目標兩年後在台IPO。

磐儀23日公告，將以不超過人民幣4,800萬（約新台幣2.18億元），從康電投資公司手中買下磐旭智能1,884,921股。

磐旭智能為磐儀及聯發科合資公司，2017年康佳集團也入股磐旭智能，由康佳集團關係企業康電投資公司入股；隨著本次交易完成後，磐儀已將康佳集團手中持有的磐旭智能股權全數買回，磐儀持股增至58.6％，與聯發科並列兩大合資股東。

磐儀表示，買回磐旭智能持股，主要是對子公司未來業績效益看好，目前已在新竹成立研發中心，之後磐旭智能也將從香港公司轉為台灣企業，目標要在兩年後IPO。

磐儀指出，聯發科也支持磐儀本次買回持股，且公司與聯發科在機器視覺領域合作持續進行，目前合作產品已有客戶。

磐旭智能在今年發表新一代人工智慧物聯網解決方案中，相關產品線全面採用聯發科的Genio系列晶片，可應用於行業用人機介面、影音娛樂系統、行業用強固型電腦、工廠邊緣運算設備、智慧零售等領域。