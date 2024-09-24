富強鑫訂單看到四個月

塑膠射出機龍頭富強鑫（6603）昨（24）日參加台北國際塑橡膠展，該公司執行長王俊賢表示，目前接單能見度約四個月，在手訂單11億元；而斥資4,000萬美元所打造的大陸杭州灣新廠區將於10月19日開幕，營運進一步上攻可期。

此次展場中，富強鑫大秀多年來布局於精密塑膠射出成型機台、iMF4.0智慧製造系統等所累積的客製化研發技術實力，以及多項解決方案。而該公司自行研發的iMF4.0智慧製造系統已銷售近500套，明年起將推動訂閱制，提供客戶加值服務。

針對營運表現，執行長王俊賢表示，今年車用、運動、電子三大應用產業都可望較去年增長，並且以運動相關產業成長最多，目前在手訂單11億元，並已在接明年第1季的出貨訂單。整體來看，第3季會比第2季好，也會優於去年同期，下半年營運可望優於上半年。

富強鑫目前有台灣、大陸杭州灣新廠區、東莞及寧波廠、印度廠；其中，印度廠今年上半年開始轉盈，全年可望挹注營運獲利。