崴寶登興櫃 每股95.8元
機構整合解決方案服務商崴寶精密科技（7744），將於今（25）日登錄興櫃，參考價為95.8元。董事長姚旭初昨天在興櫃前法說中表示，目前公司在手訂單能見度約2.5至四個月，為歷史高峰。法人估，今年營運將優於去年。
展望未來，姚旭初指出，雲端物聯網產業隨著高算力、高傳輸時代來臨，帶動伺服器、交換機及光通訊等產業均快速成長；另外，隨著人均壽命增長，全球醫療保健市場也持穩成長，均為崴寶挹注穩定的業績成長動能。
法人指出，網通產業庫存調整雖然推延至今年下半年才告一段落，但崴寶受惠於終端客戶因AI驅動拉貨潮，加上越南新廠加入營運行列，預期全年營運將有雙位數成長。崴寶累計前八月合併營收8.64億元、年增19.6%。
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