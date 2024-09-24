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聯發國際將買庫藏股

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

聯發國際（2756）昨（24）日宣布買回庫藏股，預計買回500張，買回價格區間56~118元，買回方式為自集中交易市場買回，買回股份目的是轉讓股份予員工。

聯發國際董事會決議買回庫藏股，預定買回期間自9月25日~11月24日，買回股份總金額上限為2.73億元，預定買回股份占公司已發行股份總數比率為2.04%。

聯發國際先前公告半年報，上半年合併營收3.2億元，年減13.3%，營業利益3,837萬元、稅後淨利3,761萬元，年減31.5%，每股稅後盈餘1.53元。聯發國際指出，「Sharetea歇腳亭」海外門市開設進度原本受到全球缺工影響而放緩，如今已重啟，並加快展店計劃；隨著「Sharetea歇腳亭」美國市場市占率續升，聯發國際於南加州提供倉儲物流服務，不僅可確保原料供貨穩定，協助降低加盟主成本。

庫藏股 歇腳亭

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