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大醫院加護病房 超級細菌抗藥性逾7成

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浩鼎抗癌藥 潛力獲肯定

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

浩鼎（4174）昨（24）日宣布，旗下抗體藥物複合體（Antibody-Drug Conjugate, ADC）抗癌新藥OBI-992，獲「第11屆世界ADC大獎」青睞，在超過1,000個獲提名者中，入圍「2024年最具潛力臨床候選藥物」；專家評審團將從獲提名的八個候選藥物中，選出2024年冠軍和亞軍，於美國11月6日加州聖地牙哥世界ADC大會公布優勝者。

台灣浩鼎說明，世界ADC大獎最具潛力臨床候選藥物獎項，旨在鼓勵尚在臨床開發階段，其在安全性、療效和滿足關鍵患者需求展現非凡潛力的ADC新藥。OBI-992是浩鼎自行研發的ADC，以TROP2為標靶所設計，這種蛋白質在多種上皮癌都有過度表達情形。今年6月在美國正式啟動一／二期臨床試驗，招募晚期實體腫瘤患者包括胃癌（GC）與肺癌（LC）， 並於8月獲美國食品藥物管理局 （FDA）審核通過治療胃癌的「孤兒藥」資格。台灣浩鼎醫務長M. Wayne Saville醫學博士指出，從臨床前實驗看來，OBI-992比起其他已批准或開發中的TROP2 ADC，更具優勢。

浩鼎 美國

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