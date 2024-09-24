星宇航空最快10月上市

星宇航空（2646）最快將於10月掛牌上市，星宇航空執行長翟健華昨（24）日表示，貨運受惠AI伺服器出貨搶艙，帶動貨運暢旺到2025上半年，而客運目前僅恢復到疫情前的90%，預計明年會全部打開，票價則仍比疫情前高。星宇全力搶攻航空客貨運商機，將飛入新里程碑。

星宇今（25）日將舉辦上市前業績發表會，預期董事長張國煒將出席分享上市後展望。星宇經營團隊昨日出席上市前媒體說明會，翟健華表示，星宇朝著打國際盃目標挺進，聚焦策略目標市場，對於未來營運展望有信心。

星宇預計10月4日進行競拍，上市前股價受到追捧，雖然規劃以每股20元溢價發行，但昨日股價衝上30.25元，市場預期，在該公司的高人氣與上市話題助威下，可望與國內航空公司掀起一波比價效應。

此外，星宇當前實收資本額253億元，上市後預計發行新股47萬張，資本額將來到300億元，未來評估需求將不排除再往上增加。

翟健華指出，星宇航空將進入下一個里程碑，持續引進新客機，明年A350-1000新機加入，提供給來自全球的旅客更多的服務。

對於市場展望，翟健華分析，機票價格一直在變動，淡旺季非常明顯，整體而言，飛機、航班供給增多，第3季票價較去年同期微幅下滑，且第4季是客運淡季，恐季減、年減，票價還是會維持一定，較疫情前高。

星宇航空成立六年以來，渡過疫情帶來的全球航空業低潮，於疫情期間持續布局航點，並引進新機擴大運能，為解封人潮預做準備，疫情後受惠旅遊市場強勁復甦，繳出漂亮的營運成績單。2024年上半年營收為163.33億，年增65%，稅後純益9億元，年增172%，每股純益0.39元。