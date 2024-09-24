聯發國際董事會通過實施庫藏股 預計買回500張轉讓員工

聯發國際（2756）24日宣布買回庫藏股，預計買回500張，買回價格區間56~118元，買回方式為自集中交易市場買回，買回股份目的是轉讓股份予員工。

聯發國際董事會決議買回庫藏股，預定買回期間自9月25日~11月24日，買回股份總金額上限為2.73億元，預定買回股份占公司已發行股份總數比率為2.04%。

聯發國際先前公告半年報，上半年合併營收3.2億元，年減13.3%，營業利益3,837萬元、稅後淨利3,761萬元，年減31.5%，每股稅後盈餘1.53元。聯發國際指出，「Sharetea歇腳亭」海外門市開設進度原本受到全球缺工影響而放緩，如今已重啟，並加快展店計劃；隨著「Sharetea歇腳亭」美國市場市占率續升，聯發國際於南加州提供倉儲物流服務，不僅可確保原料供貨穩定，協助降低加盟主成本，亦能維持每月營收貢獻的穩定度。

另「Sharetea歇腳亭」與澳洲代理商達成和解，終結為期三年的訴訟。雙方和解後，有125間「Sharetea歇腳亭」澳洲門市重回台灣聯發國際，加計現有全球門店數，整體聯發國際於全球門市將邁向500店大關。

聯發國際與元大銀行日前並共同簽訂員工持股信託契約，讓員工可以透過信託方式持股，共享公司的經營成果，激勵同仁與公司共創良好績效。公司表示，為強化留才機制，增進員工對公司的向心力，並增進員工福利待遇，及協助員工進行財務規劃。