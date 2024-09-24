櫃買中心攜手安永於台南舉辦座談會推動企業上（興）櫃

櫃買中心為協助更多優質企業上（興）櫃，與安永聯合會計師事務所共同於9月24日在臺南舉辦「推動優質企業上櫃座談會」，透過上櫃公司、櫃買中心及安永三方就進入資本市場之相關主題進行分享，協助公司及早了解申請上櫃應提早準備之事項及相關上（興）櫃作業，俾利企業順利進入資本市場。

櫃買中心總經理陳麗卿表示，今年適逢櫃買中心成立30周年，自成立以來已扶植超過2,500家公司進入資本市場，建構包括上櫃主板、興櫃市場及創櫃板之多層次資本市場架構以滿足中小微企業之發展需求，並獲得世界銀行譽為「扶植中小企業最有經驗的交易所」，此外，櫃買中心在世界交易所聯合會（WFE）約70家的正會員中表現也相當亮眼，依據2024年截至7月底的WFE統計數據，櫃買中心的股票成交值周轉率排名第一，在國際主要交易所中是屬於交易相對熱絡之市場，且本益比較高亦有助企業籌資；而櫃買中心的債券市場也發展相當蓬勃，債券成交值在WFE正會員中亞洲排名第一，世界排名第六，顯示櫃買中心是股債俱全的交易所。截至目前為止上櫃掛牌家數已有829家，截至8月底，市值超過100億元者計有145家，其中更有八家上櫃公司市值已突破1,000億元。

陳麗卿也強調，企業成長到一定階段需要轉型及升級動能，此時可藉由申請上櫃過程中會計師事務所及證券商輔導，強化公司治理，在體制上更為健全，並可藉由資本市場多元籌資管道取得資金。櫃買中心在企業邁入資本市場過程中扮演陪跑員的角色，將持續協同中介機構輔導公司持續成長茁壯。

安永所長傅文芳指出，櫃買中心作為企業進入資本市場的重要夥伴，提供企業募集資金、和競爭同業競逐優秀人才、提升知名度及擴大經營規模一個很好的平台，安永也持續陪伴及協助企業進入櫃買中心多層次資本市場，協助企業擴大營運規模，朝永續經營目標邁進。

安永輔導之上櫃公司衛司特科技經理林浚丞亦出席本次座談會，分享上櫃過程中面臨的挑戰及經驗，林浚丞特別強調，申請上櫃對公司形象有相當正面之影響，在員工留才及招募人才部分，透過申請上櫃過程，員工對公司未來發展方向目標一致，藉此提升員工向心力，同時給新進員工未來在公司長期發展之可能性，在業務推廣方面，成為上櫃公司後財務資訊透明公開，能讓客戶更為信賴，並用有競爭力的價格去提供更優質的服務，進而達到企業永續經營。

櫃買中心則就企業申請上櫃相關規定、重要審查項目及應注意事項進行說明，並以深入淺出方式從法規遵循、永續發展等不同層面，跟與會的企業高階主管雙向溝通，最後，由安永會計師姚子傑分享IPO過程之財務規劃，協助企業儘早做好相關準備。

櫃買中心一直以來自許成為「經濟活力的推手，成功企業的搖籃」，並持續積極挖掘各行業隱形冠軍及創新企業，協助其運用資本市場資源擴展營運規模以達永續發展，櫃買中心也將因應產業鏈發展趨勢及國家產業發展政策，加強推動AI供應鏈、數位雲端、資訊軟體及綠能環保等新興及特色產業進入櫃買市場，進而提供投資人更多優質投資標的及形成多元產業掛牌聚落，為資本市場持續注入更多元的動能。