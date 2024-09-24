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機構件廠崴寶瞄準美國新創客戶 25日登錄興櫃

中央社／ 台北24日電

主要經營團隊系出鴻海的崴寶精密，提供客戶從設計、快速樣品、供應鏈整合、製造、物流倉儲等一站式購足的機構整合解決方案，瞄準美國新創團隊客戶，將於9月25日以每股新台幣95.8元登錄興櫃

崴寶今年上半年營收6.11億元，年增6%，稅後純益達1.04億元，年減4%。以增資後股本2.87億元計算，每股純益約3.62元。

崴寶今年上半年營收增、獲利減。公司解釋，主要因為越南新廠第3季投產，相關成本費用開始增加，加上今年遭遇詐騙事件，有駭客冒名崴寶發送電子郵件通知客戶，要求將原本要給付的100多萬美元（約新台幣3200多萬）款項匯至另一收款帳戶，公司基於會計保守認列相關損失。

崴寶包括董事長暨創辦人姚旭初、生產副總經理楊宏鵬、業務副總經理馬克（Ｍark Rockwood）等核心經營團隊，在鴻海都有15年以上工作經驗，後來自立門戶。

由於鴻海經驗，崴寶看到除了大型客戶外，許多美國新創團隊潛力足，但資源不夠，對亞洲供應鏈也不熟悉，因而嗅到商機。崴寶從公司創立初期，就鎖定美國新創客戶深耕，陪伴成長茁壯，例如某光通訊客戶，雙方從新創階段就開始合作，後來這家公司在美國那斯達克掛牌，還獲思科（Cisco）併購，目前仍是崴寶前3大客戶之一。

另外崴寶不只提供機構件，更提供客戶從設計、快速樣品、供應鏈整合、製造、物流倉儲等一站式購足服務，因此公司毛利率超過4成，遠高於其他同業。

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