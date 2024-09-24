富喬現增籌資估10億元起跳 償還銀行借款

PCB上游玻纖一貫廠富喬（1815）近年積極開拓AI應用高階Low DK材料產品，24日公告113年現金增資認股基準日等相關事宜，公司董事會決議或公司決定增資基準日期，將普通股5萬張，發行價格：實際發行價格待訂定後另行公告。外界估現增籌資規模估10億元起跳。富喬說明，本次增資資金用途：償還銀行借款。

富喬公告，主管機關申報生效日期：113/07/26，董事會決議(追補)發行日期：113/06/05，發行總金額及股數：新台幣500,000,000元，普通股50,000,000股。每股面額：新台幣10元發行價格：實際發行價格待訂定後另行公告。

富喬公告，員工認股股數：發行新股總數之10%，計5,000,000股。原股東認購比率：發行新股總數之80%，計40,000,000股，由原股東按照認股基準日之股東名簿所載之股東持股比例認購。公開銷售方式及股數：發行新股總數之10%，計5,000,000股，對外公開承銷。畸零股及逾期未認購股份之處理方式：認股不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內至本公司股務室辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購之股份或拼湊不足一股之畸零股部分，董事會決議授權董事長洽特定人按發行價格認購。

富喬公告，本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股相同。現金增資認股基準日：113/10/29，最後過戶日：113/10/24。停止過戶起始日期：113/10/25。停止過戶截止日期：113/10/29。

此外因辦理現金增資作業事宜，富喬公告，公司國內第六次無擔保轉換公司債（18156）停止轉換期間：113/10/03~113/10/29。