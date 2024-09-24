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星宇航空最快10月掛牌！9月25日上市前業績發表會、10月4日競拍

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空預計於有望於10月掛牌上市 ，9月25日舉辦上市前業績發表會。黃淑惠攝
星宇航空預計於有望於10月掛牌上市 ，9月25日舉辦上市前業績發表會。黃淑惠攝

星宇航空（2646）預計於第4季掛牌上市 ，最快有望於10月掛牌，9月25日舉辦上市前業績發表會，以每股20元溢價發行，今天股價來到30.15元，預計10月4日進行競拍。 星宇航空執行長翟健華，星宇朝著打國際盃目標挺進，聚焦策略目標市場，對於未來營運展望有信心。

翟健華分析，星宇航空飛航至今，秉持飛安優先、精品服務的精神服務旅客，上市掛牌後，星宇航空進入下一個里程碑，持續引進新客機，明年A350-1000新機加入，提供給來自全球的旅客更多的服務。

星宇航空成立六年以來，渡過疫情帶來的全球航空業低潮，於疫情期間持續布局航點，並引進新機擴大運能，為解封人潮預做準備，疫情後受惠旅遊市場強勁復甦，繳出漂亮的營運成績單。

2023年總營收為224.72億元，年增568%；其中，客運營收為197.47億元，年增767%，疫後第一年即由虧轉盈，小幅獲利，稅後淨利1.49億元，每股盈餘0.08元。

2024年上半年營收為163.33億，年增65%，稅後淨利9億，年增172%，每股盈餘0.39元，相較去年同期增加0.21元。累計今年前八個月客運營收為202.88億元，年增率62%，貨運營收為17.65億元，年增率83%。

翟健華進一步表示，星宇航空立志打國際盃，看好台灣位於快速成長之亞太航空市場，且具備成為轉機樞紐的地理優勢，將整個亞洲視為腹地，全力發展北美東南亞轉機航網。

此外，星宇航空看準精品航空市場缺口，鎖定高收益商務及旅遊客群，並打造國際精品品牌，強調機內五感體驗，藉由獨特的餐飲及服務滿足旅客的聽覺、味覺、嗅覺、視覺及觸覺。除客運外，星宇航空也看好台灣及東南亞航空貨運發展潛力，除利用機腹載貨外，也已訂購5架A350F貨機，預計將於2027年開始交機，提早布局貨運市場以滿足強勁的進出口需求。

星宇航空現有機隊規模共24架，包括13架A321neo、5架A330neo及6架A350-900，預計年底將會再交2架A350-900，機隊數達到26架，並將持續引進A330neo、A350-900及A350-1000機型，預計2029年整體機隊規模可達53架。

航網部分，星宇航空截至2024年12月共飛航31條航線，除綿密的亞洲區域航網，亦擴及北美西岸三大城市：洛杉磯、舊金山及西雅圖三條航線，更與阿拉斯加航空的緊密合作，未來會持續尋求與不同航空業者簽訂客、貨運聯航協定，期望爭取更多策略性合作機會，共同創造雙贏局面，並預計於明年底展開申請加入航空聯盟計畫，希望透過聯盟之間的代碼共享、共用貴賓室、飛行常客等合作計劃，為旅客提供更優質的飛行體驗。

星宇航空今天舉行上市前業績發表茶會。黃淑惠攝
星宇航空今天舉行上市前業績發表茶會。黃淑惠攝
星宇航空執行長翟健華(右二)朝著打國際盃目標挺進，聚焦策略目標市場，對於未來營運展望有信心。黃淑惠攝
星宇航空執行長翟健華(右二)朝著打國際盃目標挺進，聚焦策略目標市場，對於未來營運展望有信心。黃淑惠攝

星宇航空 營收

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