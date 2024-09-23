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創惟前8月獲利倍增 每股純益1.61元

中央社／ 新竹23日電

高速傳輸介面晶片廠創惟自結前8月歸屬母公司淨利達新台幣1.45億元，年增1.37倍，每股純益約1.61元。

受惠重要客戶新專案開始量產，加上蘋果（Apple）導入Type-C介面，帶動相關需求提升，創惟8月營收3.02億元，年增50%，單月歸屬母公司淨利0.28億元，年增22%，每股純益0.31元。

創惟7月和8月營收合計5.72億元，年增39%，歸屬母公司淨利0.65億元，年增27%，每股純益0.72元；累計前8月歸屬母公司淨利1.45億元，年增1.37倍，每股純益1.61元。

創惟表示，第3季業績表現可望優於第2季；訊號中繼器（Redriver）等類比產品營收比重已突破10%，將是未來營運成長主要動力之一。

創惟 每股純益 營收

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