竣邦-KY挾品牌廠大單撐腰展望樂觀 股價強攻漲停鎖住

竣邦-KY（4442）總經理蕭志偉出席法說會表示，隨著去年品牌客戶庫存調節接近尾聲，儘管市場情勢仍顯謹慎，公司憑藉持續擴展新品牌客戶，取得亮眼成果，成功進入多家國際頂級品牌供應鏈，預計明年第4季到2025的營收增長將逐步顯現。此外， 最大客戶Nike狀況雖較低迷，但竣邦今年來自Nike的營收還會成長。整體而言，公司營運明年穩健樂觀，後年會有更大幅度的上升。

竣邦-KY23日股價反應基本面展望良好，早盤在追價買盤推升下直攻漲停、來到30.6元，並成功鎖在漲停價位。市場看好，竣邦-KY持續擴增客戶，包括男性瑜珈品牌的翹楚Vuori，公司主要供應其手感極佳彈性布，並預期將成第三大客戶。另外，機能運動服裝龍頭Under Armour未來有望成為其接近Nike量級的客戶，竣邦-KY主要供應UA高端防撥水+防雨淋外套面料、輕薄抗UV面料，受惠UA轉型，訂單將持續增加。

蕭志偉表示，公司主要競爭力來自開發設計實力和品牌經營戰略，即便去年面臨挑戰，依然全力投入新產品開發，為明、後年業務打下堅實基礎。今年品牌客戶布料採用數量不斷攀升，上半年已展現出不錯的成效，預告後市的成長潛力。

此外，全球化布局是競爭關鍵，東南亞供應鏈持續發酵，竣邦近年已進入越南設廠，越南子公司業於今年第1季順利轉盈，預期越南出貨至今年底將逾占兩成營收，越南據點亦是未來竣邦運動品牌接單的主要成長動能之一。

竣邦也持續開發新市場與新客戶，像是深化工裝、針織、新品牌客群，同時加大研發投入，發展環保永續材料開發及減碳製程規劃。