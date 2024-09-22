桓鼎進擊荷泰示範案場

桓鼎-KY（5543）董事長莊宏偉指出，看好多國政府落實再生能源發電目標，帶動儲能系統需求發展，加上電動車普及化長期趨勢明確，帶動EV充電站品牌商加速快充站擴點，桓鼎已握有日本、台灣示範案場實績，並持續深化結盟夥伴海外示範案場落地，今年底前有機會新增荷蘭、泰國示範案場。

他表示，桓鼎並取得歐洲IEC、日本JIS安規認證申請，有助加大旗下儲能牆系統B.E.S.T（Buima Energy Storage Tile）於當地市場推廣，擴大業務接單動能。

此外，針對金屬建材業務進行業務盤點調整，以「技術、專業」為核心，提升金屬建材研發與生產技術能力，深化歐洲、北美、南美洲等地區海外銷售業務，增加自有業務接單及出貨比例，以提升金屬建材產能稼動率，並評估資產活化與集團資源整合，以努力提升股東、員工與所有利害關係人權益為首要目標。

桓鼎近期召開臨時董事會，決議通過2024年度除權基準日，以及負責人變更，更換股務代理機構等討論案。