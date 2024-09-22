桓鼎進擊荷泰示範案場
桓鼎-KY（5543）董事長莊宏偉指出，看好多國政府落實再生能源發電目標，帶動儲能系統需求發展，加上電動車普及化長期趨勢明確，帶動EV充電站品牌商加速快充站擴點，桓鼎已握有日本、台灣示範案場實績，並持續深化結盟夥伴海外示範案場落地，今年底前有機會新增荷蘭、泰國示範案場。
他表示，桓鼎並取得歐洲IEC、日本JIS安規認證申請，有助加大旗下儲能牆系統B.E.S.T（Buima Energy Storage Tile）於當地市場推廣，擴大業務接單動能。
此外，針對金屬建材業務進行業務盤點調整，以「技術、專業」為核心，提升金屬建材研發與生產技術能力，深化歐洲、北美、南美洲等地區海外銷售業務，增加自有業務接單及出貨比例，以提升金屬建材產能稼動率，並評估資產活化與集團資源整合，以努力提升股東、員工與所有利害關係人權益為首要目標。
桓鼎近期召開臨時董事會，決議通過2024年度除權基準日，以及負責人變更，更換股務代理機構等討論案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言