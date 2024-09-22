健亞（4130）小金雞華宇藥宣布，該公司近日在長期照護展覽中，攜手佳銓電子展示了最新的創新產品-DriQ智慧型尿布，未來可望成為新的成長動能。

華宇藥品鎮總經理王愈善表示，DriQ智慧型尿布的最大特色之一，只需放置一張薄薄的感應晶片即可實現即時的濕度檢測。

這項技術不僅簡化了使用方式，也大幅提高了使用者的舒適度，解決了傳統智慧尿布電池笨重且不便的問題。這種設計的輕便性與高效性，讓DriQ在眾多智慧尿布產品中脫穎而出。

DriQ智慧型尿布的發明人、美國小兒泌尿科專科醫師Gregory Dean, MD特地從美國飛抵台灣，親自參與了整個展覽，並向參觀者講解這項創新的尿布檢測原理及未來應用前景。他表示，DriQ智慧型尿布的研發是為了提升長期照護患者，尤其是老人家的生活品質，透過即時的濕度監測與數據回報，有效降低長時間使用濕尿布帶來的皮膚感染風險。

Gregory指出，此新技術除了濕度檢測之外，DriQ還增加了對老人家離開床鋪的警示功能，能即時提醒護理人員，預防老人家因離床而發生的意外，進一步提升照護的全面性與安全性。

王愈善表示，台灣人口老化日益嚴峻，DriQ智慧型尿布可以有效協助醫療機構與長照機構提高護理效率，改善長者的生活品質。