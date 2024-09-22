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雨繼續下！13縣市大雨特報 防雷擊、淹水

盛雲藥品下月啟動籌資

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心創櫃板再添生力軍，盛雲藥品（7664）產業類別為生技醫療，將於10月2日透過創櫃板辦理登錄前籌資。

根據盛雲公司官網顯示，董事長為楊弘仁，公司創立於1991年，為專業醫藥銷售平台，主要銷售西藥、保健食品及疫苗，產品來源為自有藥品許可證及代理國內及國外藥品，銷售通路涵蓋全省各大醫學中心、教學醫院、診所及藥局，多達4,000餘家。目前持有82張許可證，其中含藥證64張及含藥化妝品許可證五張。

盛雲藥品短期目標是持續研發新藥及醫材、生產及代理，擴充新客戶服務量能，以及開創新商業模式，增強通路品牌，還有建置藥材聯採電子平台，執行O2O規劃；中期目標是增加與上游PIC/S藥廠之合作空間，與客戶之服務品質及深度、建立醫美及保健食品之大陸通路，及電子商務銷售。

盛雲公司將自25日起揭示其籌資資訊，10月2日起進行投資人認購及繳款作業。可至「櫃買市場業務宣導網站」（https://dsp.tpex.org.tw）之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊。

創櫃板 櫃買中心

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