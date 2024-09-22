櫃買六新兵 本周報到

本周櫃買家族再添多檔新兵，包括汎瑋材料（6967）、漢田生技預計各於25、26日上櫃掛牌，將是今年第19、20家上櫃掛牌的公司。此外，崴寶將於25日登錄興櫃，崇舜、達明、富禾生醫將於26日登錄興櫃，今年來新登錄興櫃公司將達到48家。

汎瑋材料、漢田生技預計分別於25、26日上櫃掛牌，櫃買中心將於當日舉辦「上櫃掛牌典禮」，進行「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃的證券承銷商及簽證會計師共同與會。

櫃買市場本周新兵

汎瑋材料從事電子功能性材料解決方案的製造與銷售，及經銷3M產品，2023年度合併營收為13.34億元，稅後淨利為1.02億元，每股稅後純益（EPS）為4.55元。2024年上半年度合併營收為6.55億元，稅後淨利為4,152萬元，EPS為1.84元。承銷價為50元。

漢田生技主要是從事保健食品及其原料的研發、製造與銷售，2023年度合併營收為6.25億元，歸屬於母公司業主稅後淨利為1.48億元，EPS為7.5元。

2024年上半年度合併營收為3.96億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為8,172萬元，EPS為3.24元。承銷價為118元。

興櫃方面，崴寶將於25日登錄興櫃，為新興產業的機構整合解決方案服務商，提供創業初期以及快速成長期之客戶，從設計、快速樣品、供應鏈整合、製造及物流倉儲等一站式購足之服務。輔導推薦證券商為元富、中國信託、凱基證券，興櫃認購價為95.8元。

崇舜將於26日登錄興櫃，主要業務為特殊胺類固化劑、特殊異氰酸酯固化劑及各種功能性塗料等特用化學品之研發、製造及銷售。輔導推薦證券商為台新、兆豐、玉山證券，興櫃認購價為55元。

達明將於26日登錄興櫃，由上櫃公司廣明轉投資設立，主要從事研究、開發、生產、製造、銷售協作型工業用機器人。輔導推薦證券商為元大、宏遠證券，興櫃認購價為120元。

富禾生醫將於26日登錄興櫃，主要業務為精準醫療及再生醫療產品開發及銷售。輔導推薦證券商為元富、凱基證券，興櫃認購價為41元。