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雨繼續下！13縣市大雨特報 防雷擊、淹水

叡揚、倍力、偉康 瞄準低碳財

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北報導

隨著碳費徵收機制確立，「碳有價時代」正式來臨，碳盤查相關平台供應商迎來新商機，叡揚（6752）、倍力率先推出各項碳排放控管新品，拔得頭籌；偉康則憑藉自研數據管理平台、運營戰情室等產品，在低碳數位轉型趨勢取得關鍵地位。

叡揚已獲SGS全球首張資服業「ISO30401:2018 」知識管理系統證書，並運用自有產品「Vitals ESP」企業知識協作平台及作業程序地圖、合規協作平台等數位工具輔助，達到碳盤查目標。

隨著供應鏈競爭升溫，大廠為更快適應市場變化，紛紛開始將資料啟動上雲，以軟體技術起家的偉康透露，隨著低碳數位轉型、落實淨零轉型目標的期限愈來愈近，帶動企業將傳統紙本資料數位化「上雲」的趨勢，而此舉除了能確實的進行企業減碳之外，還能憑藉遠端存取、集中管理等特點，實際協助大廠治理提升營運效能。

針對碳盤查發展，倍力指出，受惠國內企業低碳轉型趨勢，訂單及實際銷售狀況都相當穩定，看好AI帶動碳排查前景。

減碳 碳排放 軟體

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