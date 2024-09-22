鈊象搶攻中南美市場
遊戲股王鈊象（3293）繼歐洲、東南亞線上博弈市場發展如火如荼展開之後，近期正積極搶攻中南美洲市場，正與當地合作夥伴積極拓展業務，預料有望成為今年底至明年營運成長的新動能。
鈊象預計本周三（25日）舉辦法說會，國內法人率先出具報告指出，鈊象海外授權業務正持續開枝散葉，除既有的美國、台灣、東南亞市場持續成長外，歐洲與中南美洲市場因拓展進度優於預期，有望提前挹注營運。
據悉，目前鈊象在歐洲線上博弈市場已有逾20款遊戲上線，送審遊戲數量超過20款，同時也正跨足中南美洲多國市場，估計此一市場將成為未來新的成長區域，今年約貢獻營收5億元至10億元，明年則顯著成長。
法人預估，鈊象今年全年營收原先估計約155億元，考量近月營收表現出色，加上歐洲、東南亞、中南美洲等市場拓展速度優於預期，因此上調全年營收預估至170億元，年增至少二成以上。
鈊象8月合併營收16.02億元，再創新高，月增5.7%、年增30.4%，並首度站上16億元大關；前八月合併營收118.68億元，為同期最佳，年增29.3%。
展望未來，鈊象董事長李柯柱曾指出，從目前的業績狀況來看，估計下半年業績將優於上半年，而且有機會下半年營收比去年同期更好，全年營運將較去年出色，並再創新高峰，未來公司也會積極朝向海外市場擴張，為營運添增更多新動能。
鈊象因應業務擴張，今年起擴大招兵買馬，預估人力需求將增加一成，至少應徵逾百名新血加入。鈊象目前員工總數約1,100人，其中有82%員工為研發人員，比重相當高。
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