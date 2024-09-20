M31跌破1000元大關 台股剩14千金

M31 8月營運虧損，每股虧損新台幣0.05元，衝擊今天股價震盪走跌，盤中跌破1000元大關，跌出千金股之列，台股剩14千金。

M31今年來因研發人員增長，電子設計自動化（EDA）投資增加，以及實施員工持股信託計畫影響，造成費用升高，連帶使得獲利面臨下滑壓力。

M31自結8月歸屬母公司淨損約200萬元，每股虧損0.05元；累計前8月歸屬母公司淨利1.56億元，較去年同期減少逾4成，每股純益約3.76元。

M31今天股價開平震盪走低，盤中跌破1000元大關，滑落至983元，下跌32元。隨著M31跌出千金股之列，台股剩14千金。

M31強調，不會一味增加費用，預期投入的研發資源可望轉為未來營運成長的動能。M31持續加強與不同區域晶圓廠深度合作，將注入營收動能。