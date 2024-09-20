中美晶小金雞台特化掛牌上櫃 股價盤中飆漲80%

中美晶（5483）集團旗下的小金雞台特化（4772）20日以承銷價110元掛牌上櫃，股價上演蜜月行情，盤中一度衝上200元，大漲將近80%，中籤者若在200元賣出，一張可現賺9萬元。

台特化聚焦於半導體特殊氣體（SEG）及半導體特用化學材料（SEC）製造與銷售，主力產品為矽乙烷，應用於化學氣相沉積（CVD）製程，為先進製程矽基化合物薄膜的關鍵性材料。

台特化目前已建立全球最大的矽乙烷單一生產線，獨創的超高純度特殊氣體合成純化技術，可同時產出矽乙烷、矽丙烷，同時製程水電用量相對於其他競爭者能降低70%以上能耗。

展望未來，台特化認為，半導體產業因應 AI 產業快速發展之產能擴增及製程演進，台特化將拓展特殊氣體利基市場市占率，持續自主研發或技術合作投入高附加價值且不易被取代的關鍵特氣材料，以掌握半導體產業最源頭之關鍵原物料技術。

台特化2023年度營收為5.53億元，稅後淨利為1.55億元，每股稅後純益（EPS）為1.12元。2024年上半年度營收為4.04億元，稅後淨利為1.56億元，EPS為1.13元。

台特化今以180元開高，一度上漲至200元，盤中漲幅80%，漲勢驚人。