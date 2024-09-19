鑫創電子 賣新北土地、建物

鑫創電子（6680）昨（19）日公告處分不動產，交易總金額為1.23億元，預估處分利益約3,500萬元。公司表示，此次處分不動產，主要是為增加營運資金周轉及集中應用管理資源。

鑫創電子此次處分不動產標的物為新北市中和區健康段1159地號土地，以及新北市中和區健康段2406建號、2417建號、2737建號建物。其中，土地面積為96.5548平方公尺（29.2078坪）、建物面積達1,024.5330平方公尺（309.9212坪）。

鑫創電子該筆不動產交易總金額達1.23億元，平均單價每坪約42萬元，交易人為新崴投資股份有限公司，預估處分利益約3,500萬元，實際損益依會計師查核為準。

鑫創電子表示，此次處分不動產，主要是為增加營運資金周轉及集中應用管理資源。鑫創電子先前已斥資近5億元，在中和華固中原置地大樓購置新廠辦，面積共966坪，目前仍在裝修階段。

隨著鑫創電子未來新廠啟用，屆時公司產能規劃也將更為靈活，鑫創電子已預計將把自製組裝率拉高到八成，藉此控制交期、品質及價格，並將導入大量自動化設備。