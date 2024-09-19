大世科 找微軟開發機器人

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

大世科（8099）昨（19）日宣布，攜手台灣微軟導入Azure OpenAI服務和語音辨識系統，開發出「ibo.ai 全方位企業智慧對話機器人」，應用在台灣賓士「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」App。在微軟Azure OpenAI助力下，大世科也規劃與台灣賓士進行為期三至五年的深度AI合作計畫。

大世科透過微軟的生態系資源與服務串接，研發ibo.ai全方位企業智慧對話機器人，採用 Azure OpenAI技術，整合其自然語言模型和語音辨識技術，大幅提升語意分析、推論和回覆準確度，提供四種類型、五種等級對話機器人供企業選擇，並進一步強化企業智慧客服效能。

大世科表示，將持續透過微軟Azure平台與Azure OpenAI技術，完善模組化的全方位對話機器人解決方案，訓練能支援不同語系的通用AI模型，並整合台灣客服的產業經驗，逐步開拓東南亞、歐美等海外市場。

目前大世科的ibo.ai對話機器人已落地應用於醫美、零售、汽車、公部門等數十家企業，將逐步導入醫療、金融等受到高度監管的產業。

台灣賓士近年攜手大世科共同深化客服系統，透過整合旗下專為車主提供尊榮服務的「賓士暢行」App與 ibo.ai對話機器人，創造App的專屬AI虛擬助手「Ms. Mercedes 小梅」，近期推出2.0版，透過導入微軟 Azure OpenAI技術，提升自然語言處理能力，能執行車款推薦、規格比較等進階任務，即使是模型預先訓練範圍外的提問，也能透過引導式互動，釐清使用者的提問意圖並提供解答。

AI 微軟 機器人

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