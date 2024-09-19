元太攜振曜 建智慧醫院

智慧顯示產業跨域合作聯盟（SDIA）昨（19）日在光田綜合醫院舉辦「智慧顯示產業跨域合作成果展」，由SDIA智慧醫療召集人元太（8069）科技攜手振曜科技、瑞訊智能及達運精密，以環境永續的智慧顯示解決方案為核心理念，共同打造智慧醫療與智慧育樂跨域解決方案。

這項方案是為即將正式營運的光田綜合醫院向上院區建立永續智慧醫院典範，推動我國智慧醫療產業與顯示科技與全球趨勢接軌，達到拓展國際市場的目標。

光田綜合醫院總院長王乃弘表示，光田綜合醫院深耕中部海線超過百年歷史，現正致力於加速邁向綠色智慧醫院，期望引領地區醫療機構全力推動永續醫療。向上新院區將於年底啟用，新院區攜手智慧顯示產業廠商，從門診至病房分別導入彩色電子紙門診報到系統、彩色電子紙衛教看板與智慧床邊系統，提供患者即時的衛教資訊，滿足住院期間育樂需求，共同打造永續低碳智慧醫療與智慧育樂解決方案。

這次SDIA以環境永續的智慧醫療解決方案為核心理念，門診區導入彩色電子紙門診報到系統，應用大尺寸E Ink Kaleido™ 3彩色印刷式電子紙技術取代傳統報到系統，相較於傳統顯示螢幕，維持畫面不耗電的特色，可大幅降低功耗，也可於休診期間切換顯示資訊，提供衛教資訊服務。

元太業務協理陳俊賢表示，光田醫院率先導入綠色永續之綠色科技創新產品，此次成果展呈現我國顯示產業跨域合作交流的能量，透過電子紙低功耗的特性，聚焦智慧醫療場域環境永續的需求，共同打造永續發展的智慧醫療典範場域，期望未來持續藉由產業跨域合作模式，推動顯示產業永續發展，創造國際競爭力。