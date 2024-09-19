常珵 打入拉美、東歐市場

網通廠常珵（8097）擴大電信直接供應客戶，董事長林銜錄指出，已經打入拉丁美洲、東歐等地區五個客戶，近期陸續試單出貨，下半年量產出貨，看好今年營運可望季季高，明年營運優於今年表現。

常珵兩年前打入拉丁美洲最大電信業者墨西哥電信，推升營運表現，近期受到競爭對手影響，出貨墨西哥電信業者滲透率降低，也影響營收表現，累計今年前八月營收1.36億元，年減38.2%。

常珵擴大電信直供客戶 圖／經濟日報提供

不過，單看第2季營運表現，第2季營收0.78億元，毛利率33.7%，每股純益0.21元，終結連三季虧損，累計上半年每股純益0.05元，去年同期是每股純益0.16元。

林銜錄表示，電信直供生意不好做，一個客戶得耕耘至少兩年，常珵近年積極擴大客戶布局，打入兩家拉丁美洲及三家東歐等新的電信客戶，近期三個新客戶已經試單，且都是第一級（Tier-1）的電信營運商，近期已下達試單且開始出貨，出貨量可望逐步增溫。

常珵總經理黃南豪指出，電信客戶持續鋪設光纖網路，常珵更陪著其中一位客戶從市場排名第四大提升到排名第二，目前觀察新電信客戶每年新增用戶數可望有100萬至200萬規模，其中一位客戶更已經布建500萬戶光纖街口網路，客戶成長潛力可期。

常珵觀察，目前電信客戶產品規格以WiFi 5及2.5G PON為主，未來也可望持續升級。林銜錄表示，新客戶開始出貨後，可望推升營收開始增溫，明年可望大量出貨。