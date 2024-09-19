精星 樂觀新能源車用需求

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

華科事業群的台灣精星（8183）昨（19）日出席事業群聯合法說會，總經理劉貞佑提到，大陸殺價競爭對PCBA有獲利衝擊，公司目標持續提高自動化，BMS目標後續全製程自動化組裝，蕪湖廠八條線，仍有二區空間可以發展自動化與全製程自動化。

另外，樂觀看待2025年新能源車用需求。

外界關注大陸新能源車採購競爭，劉貞佑指出，先前大陸殺價競爭，導致一些品質問題，2025年會更看重品質，有助公司發展，樂觀看待大陸新能源車應用成長。

劉貞佑表示，新能源車配合客戶對外銷售，若客戶有需求，可就近利用事業群的精成科馬來西亞廠，上半年因客戶殺價競爭，導致獲利不如預期，但客戶黏著度增加，確保客戶訂單轉移風險降低。

產能利用率方面，精星說明，蘇州廠16條SMT年增二條，蕪湖廠六條增至八條，湖口維持四條都滿載生產。

劉貞佑說，持續強化物料策略採購與議價能力、並由PCBA走向全製程系統組裝供應，且持漸進式自動化生產，現有蘇州廠區、蕪湖廠區繼續走少量多樣生產模式，並規畫規劃蕪湖二區為組裝全製程大量自動化生產模式。

新能源車

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