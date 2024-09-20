利機 今年業績拚創高

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

通路商利機（3444）昨（19）日舉行法說會，業績已連續四個月單月營收站穩億元，累計前八月表現也優於市場預期，力拚全年營收再登高峰，並樂觀看待年度獲利向上。

利機累計前八月合併營收為7.48億元，年增15.2％，同時也已達去年全年營收的77％。該公司認為，第3季的表現有機會優於第2季，而第4季表現也有機會優於本季。

法人評估，利機今年整體業績有機會邁向成長雙位數百分比的目標，並挑戰部分業務改採佣金模式以來的營運高點。

利機三大主要產品線中，封測相關業務約占業績五成左右，驅動IC相關則占約三成，載板相關則占約二成。其中載板是近期成長最快速的產品線，主要是擴展伺服器應用。封測產品線中的均熱片，上半年表現持平，期盼下半年可提升。

銀漿產品方面，利機聚焦於高功率元件、高運算散熱應用，已新增兩家客戶送樣中，其中高功率元件於下半年可望獲得新訂單。

同時，利機的閥類產品線於下半年有新品上市，並於多家客戶端驗證中，至於切割刀方面也獲得新訂單。

封測 營收

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