鑫創電子處分不動產 處分利益約達0.35億元

工業電腦廠鑫創電子（6680）在新總部即將完工之際，19日公告處分原有不動產，交易總金額達1.23億元，預估處分利益約為0.35億元，實際處分損益依會計師查核為準。

鑫創電子簽訂買賣契約處分不動產，標的為新北市中和區健康段1159地號土地及新北市中和區健康段2406建號、2417建號、2737建號建物。其中，土地面積為96.5548平方公尺（29.2078坪）、建物面積達1,024.5330平方公尺（309.9212坪）。

該筆交易總金額達1.23億元，平均單價每坪約42萬元，交易人為新崴投資股份有限公司，預估處分利益約為0.35億元，實際處分損益依會計師查核為準。

鑫創電子表示，主要是為增加營運資金週轉及集中應用管理資源。