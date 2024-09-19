華景電現增定價130元 現股折價逾110%引發關注

台積電（2330）概念股、半導體設備並兼賣咖啡機的華景電（6788）現增預計24日抽籤，該公司現增定價130元，較今日盤中最高279元現股折價逾110%，幅度相當大，吸引投資人目光，不少外部投資人因價差大而樂於當一日股東，不過從價格來看，最大贏家仍應是原始股東。

華景電先前是在5月董事會決議辦理現增，公司說明，充實營運資金及償還銀行借款，至於主管機關核准為6月26日，預計發行總股數：4,000張，員工認股15%、原始股東認購75%，其餘公開申購方式對外公開承銷。

華景電並於8月6日公布發行價格:每股新臺幣130元，但隨後9月12日公告申報現增延長三個月，當時公司提到，主管機關核准生效後應三個月內完成募集，然基於公司營運評估及考量國際政經情勢變化、國內資本市場變動等客觀環境因素後，為避免遽然訂價發行影響股東及投資人權益，擬尋求較佳的發行時點以確保資金募足之可行性，故向金融監督管理委員會申請延長募集期間三個月，展延至113年12月26日以前募集完成。申請延長募集期間對原籌資計畫尚無重大之影響。

華景電來自台積電單一客戶佔比超過七成，另在AMC（氣體分子污染物）領域競爭對手包含，家登（3680）集團、京鼎（3413）、創控科技等，以及國外廠商。其中創控科技協助半導體廠從環境監測、晶圓搬運盒（FOUP）潔淨度確認到設備機台內的污染管控，都有最符合經濟效益的解決方案，配合半導體大廠先進製程推進需求，公司提到，分析儀已經開始接單出貨，營收貢獻將於客戶驗收後陸續顯現，增添公司營運成長新動能。