台鎔綠能新廠 Q4試運轉

台灣甲級事業廢棄物處理廠台鎔（6947）董事長陳麗麗昨（18）日表示，目前翰陽綠能新廠建置預計第4季點火試運轉，將助力台鎔除現有的事業廢棄物、醫療廢棄物處理領域，進一步延伸至一般廢棄物領域，同時增添再生能源事業等多重布局效益，審慎樂觀看待下半年展望。

針對營運展望，陳麗麗表示，將持續深化有害事業廢棄物、醫療廢棄物處理動能，並精進觀音廠及日環廠處理製程，保持高平均運轉天數外，台鎔以拓寬廢棄物處理領域、循環經濟兩大策略主軸，目標朝向全領域環保處理服務提供者。

台鎔旗下子公司翰陽綠能取得新竹縣高效能焚化爐BOO標案，主營生活廢棄物與一般廢棄物市場，並展開以廢轉能再生能源發電事業，規劃年處理量將達15.5萬噸，未來將同時有垃圾處理及有售電收入。

陳麗麗表示，台鎔今年起積極爭取參與焚化爐、熱回收廠等代操作業務，取得座落於中部科學園區的有機溶劑熱回收操作服務合約，並於8月起啟動代操作服務，擴大台鎔環保事業布局。

台鎔目前焚化產能每月3,480噸、蒸餾每月2,880噸，服務涵蓋半導體、電子零組件、光電等產品銷售。