富驊攻泰國 帶旺營運

富驊（5465）強攻伺服器商機，泰國廠最快有望於今年通過客戶驗證，最快明年首季開始生產，並進一步爭取美國伺服器客戶明年度大單。

受惠伺服器業務需求回溫，富驊8月營收衝破3億大關、達3.15億元，月增36.8%，但較去年同期減少35.4%；前八月營收28.91億元，年減20.1%。法人預估，受惠生產效率提升、產品組合優化，富驊本季毛利率有望優於前一季，改寫七季來最佳水準。富驊不回應法人預估的財務數字。

富驊第2季因伺服器拉貨成長，占比拉高，毛利率達16.18%；單季稅後純益8,436萬元，季增45.5%，為四季來新高；每股純益0.57元，為近十年來第三高。累計上半年稅後純益1.42億元，年減14%，每股純益0.96元；毛利率13.6%，年增0.2個百分點。

因應客戶去中化需求，富驊加快泰國廠布局腳步，最快明年第1季有望順利投產，富驊目前訂單型態多以短單、急單為主，訂單能見度約一至兩個月，近年朝高獲利產品發展，推升本業穩定成長，目前擁有多家北美客戶訂單，與北美一線大廠合作的兩款2U網通伺服器機殼、美國IT大廠的8U與4U伺服器機種已陸續轉量產。

富驊也與美系領導品牌客戶共同開發AI伺服器、DC-MHC模組化伺服器產品，1U半寬／全寬、2U全寬機種，以及高密度伺服器等產品，預計明年第1季量產，富驊已同時與多組客戶洽談訂單，看好有望貢獻2025年營運。

新能源領域布局方面，富驊持續與電動車品穩定合作供應機電設備產品，與前三大科技品牌合作的風冷充電模組需求穩步提升，並與日本電子大廠銅鋁排產品新訂單洽談中。

富驊積極擴展新產品事業，日前成功爭取到美國客戶的高效能環保設備訂單，預計今年將出貨首批訂單，有助帶動今年到明年營運表現。