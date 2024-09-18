能率 衝刺AI機器人

能率總經理暨IKKA-KY（2250）董事長胡湘麒昨（18）日表示，日本各汽車廠積極投入機器人的生產開發，能率因應AI風潮，結合集團傳動與齒輪的機構件與佳能視覺模組，發展人機協作，可望掌握全新商機。

能率與旗下的IKKA-KY昨日舉行聯合法說會，胡湘麒指出，IKKA今年營收可望持穩去年水準，毛利率則可望持續提昇。以今年前三季的表現看來，今年獲利可望優於過去兩年，也希望能回到2021年掛牌時的獲利表現。

胡湘麒表示，能率重要子公司包括電動工具齒輪箱廠毅金精密、車電廠IKKA、以及事務機相關的能率網通與宏羚，採權益法認列的則有佳能、能率亞洲資本，近年因應人機協作趨勢興起，將擴展AI、機器人領域。