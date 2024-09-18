寶雅 今年拚開55家店

寶雅（5904）昨（18）日表示，今年預計新開店數為55店，同時隨著今、明年持續展店，以及門市改裝計畫，加上中部物流倉導入，預估今、明兩年資本支出都在14億元上下。

寶雅昨日召開法說會，公司表示，以台灣人口數合併消費力觀察，寶雅一般店的展店空間為500店，同時，近年發展出美妝店型，進一步拓展美妝通路市場的空間，預計美妝店在台的胃納量可達200店。寶雅以一般店、店中店、美妝店三種型態展店，預估台灣整體市場潛力將有800店的展店空間。

寶雅自2022年下半年開始展開美妝店新店型，加強美妝通路地位，2023年下半年寶家獨立店開始轉型為寶雅店中店，截至8月，寶雅共有399間門市，另有五家的寶家還未完成改裝，預計今年11月寶家將全數完成店中店的轉型計畫。

寶雅也提到，第2季財報主要受惠同店恢復成長。