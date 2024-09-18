寶雅法說會／今年目標新開55家店 明年資本支出14億元

寶雅（5904）18日表示，今年預計新開店數為55店，同時隨著今、明年持續展店，以及門市改裝計畫，加上中部物流倉導入，預估今、明兩年資本支出都在14億元上下。

寶雅今日召開法說會，公司表示，以台灣人口數合併消費力觀察，寶雅一般店的展店空間為500店，同時，近年發展出美妝店型，進一步拓展美妝通路市場的空間，預計美妝店在台的胃納量可達200店。寶雅以一般店、店中店、美妝店三種型態展店，預估台灣整體市場潛力將有800店的展店空間。

寶雅自2022年下半年開始展開美妝店新店型，加強美妝通路地位，2023年下半年寶家獨立店開始轉型為寶雅店中店，截至8月，寶雅共有399間門市，另有五家的寶家還未完成改裝，預計今年11月寶家將全數完成店中店的轉型計畫。

寶雅也提到，第2季財報主要受惠同店恢復成長，加上持續展店，以及美妝和旅遊品類增加，帶動營收表現，同時第2季毛利率來到43.9%，年增超過兩個百分點，營業利益率12.3%，增加超過1個百分點，主要受惠展店的效益，以及較為節制的促銷活動。預估今年全年可保持穩定的正成長與高股息政策。

寶雅的三大店型主要隨商圈而異，一般店多開在社區，美妝店則開在購物商場或是熱鬧的商圈，店中店以新的重劃區為主，藉由更大的營業面積展演居家品類，以持續提升市場空間。寶雅表示，新改裝的美妝店貨架增加，並新增更多美妝品牌，包括南韓與泰國等不同國家的美妝品，美妝占比在改裝後提升5~7%，帶動業績進一步成長。

此外，寶雅也積極發展自有品牌計畫，公司表示，將持續與廠商合作開發自有品牌，包括Poya way、Poya cozy、Poya chic，涵蓋飾品、針織品、襪類等品項，除了可提升品牌形象，亦將提高自有品牌占比。