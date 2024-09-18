傳統旺季加持，筆電鏡頭廠久禾光（6498）8月營收站上1億元、創單月新高，月增14.23%，年增11.73%，外界估計本季營收有望攀歷史高峰。

久禾光不評論法人預估的財務數字。久禾光今年8月營收年增11.7%，累計今年前八月營收6.28億元，年增21%。久禾光今年第2季稅後純益2,941萬元，季減22%，每股純益0.72元，累計今年上半年稅後純益6,730萬元，年減17.6%，每股純益1.64元。依營收表現，全年營收有望改寫新猷。

久禾光主攻NB鏡頭，去年以來NB市場需求回溫，急單效應加上新款筆記型電腦問世帶來換機潮，激勵去年全年營收及獲利均創新高，全年營收8.81億元，年增29.9%，稅後純益2.51億元，年增70.7%，每股純益（EPS）6.17元。

儘管目前訂單仍以急單為主，不過整體筆電市場需求回溫，久禾光今年營運逐季向上，內部仍致力於管控成本及製程改善，努力提高毛利率外，並持續投入研發微型化高階產品。

久禾光的生產據點在江蘇句容市，台灣主要為研發，近年公司積極提高資本支出，投入加強自動化組裝，以提升生產效率。久禾光為STN LCD面板廠久正光電轉投資的鏡頭廠，目前久正光電集團持股久禾光逾三成，為最大股東，其次為佰鴻工業。