上洋強化品牌 攻精緻乾水洗

上洋（6728）空調事業近期因陸續完成多個中小型建案及商辦大樓專案交機驗收，家用與商用空調業務營運繳佳績；上洋積極擴展精緻乾水洗市場，擴充營收多元方向。

上洋2024年8月合併營收為3.15億元，月減3.55%，較去年同期成長68.2％；累計今年1-8月合併營收22億元，年增率21.8％，創歷年同期新高。上洋表示，代理三菱重工空調產品具有高效節能、高穩定性、靜音等特點，在空調消費市場上口碑好，逐步擴大商用市場。

隨著台灣電費調漲及綠色節能議題發酵，加上台灣吹起小宅風，上洋持續引進多款符合台灣「小宅、複合型空間」需求設計的空調新品，開拓ESG商用空調客群，強化品牌地位。

上洋精緻乾水洗品牌致力於拓展服務深度與廣度，9月起推出全新「國際精品專線」，打造高端精品衣物專屬的洗滌服務與流程，進一步推動品牌市場。