六角、王座拚績增雙位數
六角集團（2732）是國內餐飲業唯一擁有兩家上市掛牌的業者，六角經營「Chatime日出茶太」打響台灣珍奶名號，國際布局最廣；王座以建立「品牌平台中心」為主軸，兩家公司獨自掛牌，有助於營運策略的擬定，兩家公司今年都力拚營收雙位數成長。
被譽為國內最國際化茶飲集團的六角董事長王耀輝分析，2024年集團旗下已超過十個品牌，插旗全球63個國家，六角從疫情後強力反彈，連年合併營收持續成長，面對目前全球通貨膨脹、營運成本提升以及缺工議題的挑戰，今年對於旗下的六角及王座的營運展望還是很有信心維持持續成長。
六角日出茶太在印尼共有500店，澳洲、菲律賓店數也突破200店、加拿大也已經超過百店，因應全球珍奶市場日趨競爭，著手進行供應鏈重整，並啟動品牌再造，目標三年內再培植兩、三個達百店規模的市場，複製印尼、澳洲及加拿大等地區的成功模式；再加上六角旗下子公司天恩粉圓同步提升研發能量，供應鏈更充足，瞄準歐美市場做為重點發展區域，打造手搖飲料國際平台。
王耀輝進一步指出，全球品牌門市遍及世界六大洲，超過63個國家地區，躋身成為國際化布局最廣的餐飲集團之一。
王座9月10日已掛牌上櫃，以建立「品牌平台中心」為旨，將台灣特色餐飲品牌輸出國際，亦將國際知名品牌引進台灣，以直營、加盟與海外再授權等多角化經營策略運營，王座借鏡六角品牌代理加盟經營的豐富經驗，規劃台灣市場啟動餐食加盟模式，挾直營、授權與加盟的多角化經營策略，墊高王座的競爭優勢。
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