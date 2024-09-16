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91APP、欣新網導入 AI 轉型

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

全通路軟體SaaS業者91APP（6741）以零售AI加上零售媒體聯播網（RMN）3.0技術助店家銷售，導入AI技術助力實體店家進行OMO促銷，全力迎接第4季旺季。

91APP指出，協助許多中大型實體零售品牌與通路客戶快速切入D2C，積極拓展D2C相關解決方案，第4季將聚焦「RMN3.0」與「零售AI」兩大重點推進。將以「RMN3.0」結合91APP的零售AI工具「jooii」優勢，突破現有的RMN框架，以新一代精準零售媒體廣告紅利，提升品牌主的行銷投資報酬率。

隨著近年生成式AI崛起，91APP研發零售AI「jooii」因應市場需求推出一鍵文案、一鍵洞察等許多協助電商營運、降低人力、快速生成的系列功能。91APP現在更以「jooii」作為產品線，將持續開發零售AI新產品，解決零售業問題，讓零售AI為企業所用。

電商營運一站式服務業者欣新網近期強化「PowerAI 智能廣告投放系統」，主要以AI數據分析能力，幫助品牌精準地定位目標客戶群將數據變現。總經理黃懷恩表示，欣新網是協助品牌業者串接各電商品牌，找到適合消費者，多個通路布局並提供相關營銷分析。

騰雲科技則表示，以現有客商金流方案與數據分析應用經驗，將協助大型商業場域客戶進入AI升級。

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