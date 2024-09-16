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竟天疱疹藥收治病患

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

竟天（6917）昨（16）日公告，該公司研發用於緩解頭頸部帶狀疱疹後神經痛的噴霧新藥APC101，於今年4月獲衛福部食藥署（TFDA）核准啟動二期臨床試驗後，已成功在三軍總醫院收治首位病患。

竟天生技表示，由於頭頸部帶狀疱疹後神經痛目前並無有效的已上市藥物，公司預計在完成二期臨床，取得相關試驗數據，將向美國食品藥物管理局（FDA）爭取申請快速審查認定或孤兒藥資格認定，推動新藥的及早上市，滿足醫療的迫切需求。

竟天生技指出，帶狀疱疹後神經痛（Postherpetic Neuralgia, PHN）是帶狀疱疹常見的併發症，通常若確診帶狀疱疹三個月後仍感到疼痛，就屬帶狀疱疹後神經痛。近年統計發現，感染過新冠肺炎將會增加15-21%罹患帶狀皰疹的風險，也會同步增加PHN的風險。

公司說明，PHN的疼痛程度不一，從輕微到嚴重不等，但無論是持續性疼痛或間歇性疼痛，通常都伴隨尖銳、刺痛或灼痛感，有時甚至連吹到風都異常刺痛。

FDA 生技

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