鴻呈實業順利完成競價拍賣 公開申購價100.73元

鴻呈實業 (6913) 初次上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，鴻呈實業辦理競價拍賣股數2,568仟股，公開申購股數為642仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於9月16日上午10點於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功。

開標結果為：

最低得標價格：96.89元

最高得標價格：106.50元

得標加權平均價格：100.73元

另依中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法規定，鴻呈實業競價拍賣最低承銷價格為80.8元，這次辦理公開申購價格為100.73元，9月19日至9月23日為公開申購期間；9月25日為公開抽籤日。