櫃買市場 大玩沖沖樂

近來台股市場的資金偏好，似有轉向中小型績優股的跡象。以當沖比來看，上周五（13日）櫃買市場當沖比衝上51.9%，攀2023年以來最高，遠高於集中市場的34.2%，顯見當沖族群近期明顯轉向櫃買市場大玩沖沖樂。

台股過去二個多月來，在各項國內外變因影響下，指數先急跌、後強彈，8月中旬後轉向區間整理型態。集中市場成交量能則不斷萎縮，5日均量自7月11日指數攀登歷史新高當日的5,553億元一路縮減，至上周五為2,909億元，區間減幅達47.6%。

同期間，櫃買市場5日均量減幅僅22.5%，上周五為1,149億元。雖然櫃買市場指數表現並未特別強勢，不過成交量能仍維持一定熱絡，不似集中市場明顯急凍，因而吸引當沖族群紛紛轉向櫃買市場大玩沖沖樂。