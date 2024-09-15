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元山攻智慧家電 本季不淡

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

車用電子暨散熱廠元山（6275）下半年起與國內品牌商合作的高階智慧家電開始放量出貨，近期營收開始回溫。元山指出，本季有望延續旺季水準，有望淡季不淡，下半年營運持續看好。

元山近期與品牌商合作的高階家電結合智慧除濕與空氣清淨技術，走高單價位，並主攻醫療養護院所市場，結合ESG友善環境概念，採用綠能回收材料，上月開始放量出貨。

至於車用方面，雖然目前全球車市成長放緩，但元山保持一定的出貨動能。其中，歐系訂單相對穩定，能見度達一年以上，元山與各大車廠維持緊密合作開發關係。

至於高階網通IT與AI方面，元山主攻利基市場，能針對不同客戶提供高度客製化改良升級，提供符合客戶需求的解決方案，讓元山在網通與伺服器散熱市場仍保有一席之地。

元山今年前八月營收25.64億元，年增2.9%。展望未來，元山強調，高雄新廠位在仁武產業園區，目前正在興建，預估2025年底前完工，屆時台灣總產能上看120萬至150萬台。

智慧家電 網通

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