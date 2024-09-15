元太四大產品重回成長

全球電子紙大廠元太（8069）受惠於電子標籤（ESL）客戶端庫存去化於第2季告終，各產品線本季全面重回成長軌道，交出連續六個月營收成長的佳績，確立今年一季比一季好的營運走勢。

元太8月合併營收30.8億元，月增2.2%，年增52.2%，為近20個月新高，也是連二個月站上30億元大關。累計前八月合併營收193.92億元，是歷史同期新高。

元太董事長李政昊表示，四大產品平台回到成長軌道，客戶端需求動能強。其中四色ESL製程良率已接近理想值。Kaleido系列良率持續優化；Gallery較具挑戰性，正努力改善良率。至於Spectra 6亦積極提升良率中。

元太看好大尺寸的廣告看板市場，將持續與夏普、飛利浦、三星等品牌商合作，新竹廠正在建置全球第七條產線，並規劃第八條產線。元太將採與模組夥伴合作，共同打開市場的營運模式。

元太日前宣布，完成籌集首筆30億元的綠色貸款，這是台灣及亞太地區第一筆基於信用評級機構穆迪（Moody's Ratings）出具第二方意見（SPO）確認永續發展績效的綠色貸款。

穆迪評定元太的永續品質評分為優秀等級，揭露該綠色融資對永續具顯著貢獻外，也確認元太具能源使用效益的低碳電子紙產品符合《歐盟永續分類標準》，對氣候變遷的減緩有實質貢獻。