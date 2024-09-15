台特化20日掛牌上櫃

櫃買家族本周再添新兵，台特化（4772）將於9月20日上櫃掛牌，承銷價110元。此外，櫃買中心預計於9月18日審議裕山上櫃案。

台特化預計於20日上櫃掛牌，櫃買中心當日將於所在辦公大樓舉辦「台特化上櫃掛牌典禮」，於當日上午9時整進行台特化「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃之證券承銷商及簽證會計師共同與會。

台特化主要從事特殊化學氣體的研發、製造與銷售，董事長為徐秀蘭，推薦證券商是元大證券及富邦證券，申請時資本額13.82億元。

台特2023年度營收為5.53億元，稅後淨利為1.55億元，每股稅後純益（EPS）為1.12元。2024年上半年度營收為4.04億元，稅後淨利為1.56億元，EPS為1.13元。

裕山主要從事土壤及地下水污染調查與整治及廢棄物處理，董事長為劉原宏，推薦證券商是永豐金證券及中國信託綜合證券，申請時資本額2.90億元。

裕山2023年度合併營收為14.61億元，稅後淨利為9,554萬元，EPS為3.31元。2024年上半年度合併營收為8.33億元，稅後淨利為7,015萬元，EPS為2.37元。